ВОЙНА В Украине Авиация ВСУ ударила по позициям россиян: уничтожены склады боеприпасов, вооружение и живая сила врага

2022-06-30 19:30

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям. Уничтожены два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, техника и живая сила врага, передает УНН со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

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"29 июня ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям", - говорится в сообщении.

Детали

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.

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Тем временем украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.