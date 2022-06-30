ВОЙНА В Украине Авиация ВСУ ударила по позициям россиян: уничтожены склады боеприпасов, вооружение и живая сила врага

2022-06-30 19:30

 

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям. Уничтожены два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, техника и живая сила врага, передает УНН со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Цитата

"29 июня ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям", - говорится в сообщении.

Детали

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.

Дополнение

Тем временем украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

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