ВОЙНА В Украине видео «Украина вернется к границам 1991 года, никаких других сценариев нет» — генерал-майор Кирилл Буданов

2022-07-01 19:31

Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент. Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании "ITV news".

"Для достижения стратегической победы наше командование приняло решение о перегруппировке на новых позициях. И я лично считаю это решение правильным. Оборона Украины идет уже четыре месяца, а оборона Северодонецка идет чуть больше четырех недель. Наши силы там не будут уничтожены", – сказал начальник военной разведки.

Он подчеркнул, что тактическая перегруппировка украинских войск происходит и в целом по Украине: на отдельных участках линии фронта украинские военные контратакуют, на других – обороняются. В частности, украинские силы добиваются успехов на юге страны, в оккупированной Россией Херсонской области. По словам Буданова, освобождение Херсона – "только вопрос времени".

"Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никакие другие сценарии мы не рассматриваем. Начиная с августа, будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент", – анонсировал Буданов.

Он также подчеркнул, что до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет.



