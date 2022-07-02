ВОЙНА В Украине Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма

2022-07-02 16:30


Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самая горячая точка на фронте сейчас – это Лисичанск. Непростая ситуация также у Изюма, откуда Россия пытается развить наступление на Славянск. Об этом он сказал в эфире программы Говорит большой Львов.

"У нас очень сложная ситуация по Лисичанску, и мы этого не скрываем. Сегодня [30 июня] состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, вопросы проговаривались по всему фронту. У нас непростая ситуация в Харьковской области у города Изюм", – сказал Данилов.

По его словам, российское командование хочет как можно скорее отрапортовать в Москву о захвате всей Луганской области, поэтому каждый день бросает на Лисичанск все новые и новые силы.

Данилов заявил, что западная помощь, получаемая Украиной, все еще недостаточна для паритета в тяжелом вооружении.

"Будем думать, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут, и тогда наши военные будут иметь больше возможностей бить врага", – сказал он.

 

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