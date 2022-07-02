Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самая горячая точка на фронте сейчас – это Лисичанск. Непростая ситуация также у Изюма, откуда Россия пытается развить наступление на Славянск. Об этом он сказал в эфире программы Говорит большой Львов.
"У нас очень сложная ситуация по Лисичанску, и мы этого не скрываем. Сегодня [30 июня] состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, вопросы проговаривались по всему фронту. У нас непростая ситуация в Харьковской области у города Изюм", – сказал Данилов.
По его словам, российское командование хочет как можно скорее отрапортовать в Москву о захвате всей Луганской области, поэтому каждый день бросает на Лисичанск все новые и новые силы.
Данилов заявил, что западная помощь, получаемая Украиной, все еще недостаточна для паритета в тяжелом вооружении.
"Будем думать, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут, и тогда наши военные будут иметь больше возможностей бить врага", – сказал он.