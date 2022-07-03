Украинские бойцы "накрошили" почти 36 тысяч оккупантов: свежая сводка потерь рф
2022-07-03 13:00
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 35970 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1584 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 3744 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 801 (+1) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),
- крылатые ракеты - 144 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,
- специальная техника - 64 (+3).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.