2022-07-03 13:00

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.