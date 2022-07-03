ВОЙНА В Украине роССийские войска закрепляются в районе Лисичанска, город в огне – Гайдай

2022-07-03 14:00

 

Российские захватчики несут значительные потери, но упорно продвигаются

Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы. К сожалению, есть раненые.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены полностью.

Гайдай заявил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также во Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра.

 

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