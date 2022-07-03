ВОЙНА В Украине Британская разведка допускает, что рф решится на псевдореферендум в оккупированном Херсоне

2022-07-03 17:00

 

По оценкам британской разведки, Россия, скорее всего, проведет псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре 3 июля.

Разведка упоминает заявления марионеточных должностных лиц по поводу организации "референдума" о присоединении к РФ к осени 2022 года.

По их мнению, задержание 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева является попыткой оккупационных властей подавить сопротивление. Отмечается, что масштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации в Херсонской области продолжается.

"Херсонская область в наиболее полной степени попала под российскую оккупацию с февраля 2022 года, и некое "конституционное" решение для обоснования оккупации вероятно будет приоритетной политической целью для России. С большой вероятностью РФ прибегнет к сфальсифицированному голосованию, чтобы обеспечить себе приемлемый результат", ­– отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре отмечали, что Россия использует старые противокорабельные ракеты для ударов по наземным целям в Украине, вероятно, из-за сокращения запасов более точного оружия.

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