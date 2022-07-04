ВОЙНА В Украине Возле Мариуполя подорвался на мине и затонул десантный корабль оккупантов

2022-07-04 14:31

Подтвердилась информация о том, что вражеский катер Акула подорвался на мине вблизи Мариуполя. В результате три российских моряка пошли на дно Азовского моря. Об этом сообщил советник мера Мариуполя Петр Андрущенко в Telegram.

Окончательно подтверждено, что в акватории Мариуполя подорвался на мине десантный корабль черноморского флота рашистов проекта 1176 Акула, а три моряка уже поют песни рыбам, - сообщает Андрющенко.

Напомним, ранее в Соцсетях сообщали, что под Мариуполем подорвался десантный катер орков проекта 1176 Акула черноморского флота Д-106.

Слава Украине!

Смерть врагам!

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