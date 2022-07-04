ВОЙНА В Украине Буданов оценил вероятность вторжения Беларуси

2022-07-04 20:30

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Беларусь пока к наступлению на Украину не готовится, а учения вблизи границы с нашей страной – плановые мероприятия.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Буданов отметил, что скопление военнослужащих Беларусь на границе с Украиной – не подготовка к вторжению. Также он подчеркнул, что о подготовке учений в ГУР Минобороны знали за два месяца до их начала.

Кроме того, глава разведки отметил, что количество российских военных в приграничных районах является мизерным и назвать его угрозой нельзя.

"Как только она (угроза вторжения Беларуси, - ред.) появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", - заявил Буданов.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, при каком условии Беларусь может вступить в войну против Украины.

Также мы сообщали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к любым сценариям со стороны Беларуси.