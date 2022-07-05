ВОЙНА В Украине Украинцы призвали Зеленского запретить очное обучение до окончания войны

2022-07-05 20:00



Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о запрете очного обучения во всех учебных заведениях до конца военного положения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Ее подали еще 8 июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Инициатор петиции Мария Горшенева просит Зеленского запретить обучение в учебных заведениях в формате офлайн до окончания военных действий.

Женщина в документе отмечает, что не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации. Так, в некоторых зданиях узкие коридоры и лестничные пролеты. Помимо этого, учащиеся не смогут сконцентрироваться на учебе после окончания воздушной тревоги.

Еще одним камнем преткновения для очного обучения инициатор петиции называет продолжительность воздушных тревог.

"Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться к укрытию. К примеру, город Киев, 06.06.2022. Воздушная тревога началась в 10:21. Угроза ракетного удара прошла в 13:09 (данную информацию можно проверить в официальном приложении "Киев Цифровой"). Что учащимся делать 2 часа 48 минут в укрытии? Как при этом будет продолжаться учебный процесс? Возможно ли проводить уроки в укрытии для всех учащихся/студентов одновременно?" - Вопрошает Горшенева.

Она добавила, что детям для ежедневного очного посещения школы нужен портфель, канцелярия, книги, тетради, а для онлайн обучения - только телефон, ноутбук или компьютер.

После сбора необходимого количества подписей не позднее чем через 3 рабочих дня петиция должна перейти на рассмотрение. Процедура осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня обнародования информации о ее начале.