ВОЙНА В Украине Наступление на Северск и Бахмут – в ISW пояснили следующую стратегию оккупантов

2022-07-05 21:00

Вооруженные силы россии, вероятно, готовят наступление на Северск и Бахмут в Донецкой области. Но после потерь в Лисичанске оккупанты вряд ли достигнут успеха.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Отмечается, что российский диктатор владимир путин отметил захват россией Лисичанска и границы с Луганской областью. Но, похоже, он отдал приказ своим военным взять оперативную паузу. Во время встречи с министром обороны рф Сергеем Шойгу глава кремля заявил, что подразделения должны отдохнуть, чтобы нарастить свои боеспособности.

Публичное заявление путина, вероятно, должно было показать его заботу о благополучии своих войск, несмотря на периодические жалобы в россии на обращение с российскими солдатами. Его комментарий также, вероятно, был точен: российским войскам, которые сражались в Северодонецке и Лисичанске, скорее всего, действительно нужен значительный период для отдыха и перевооружения, прежде чем возобновить крупномасштабные наступательные операции. Однако неясно, пойдут ли российские военные на риск достаточно продолжительной оперативной паузы, чтобы позволить этим, вероятно, истощенным войскам восстановить свои силы.

По данным американского института, ВСУ чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня из косвенного наведения и предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. В частности, они нанесли удары по российским складам боеприпасов в Дубровном Харьковской области, что вблизи линии, а также по Снежному Донецкой области, что примерно 75 км от линии фронта.

Российские оккупационные войска продолжили наступление восточнее Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск. Военные аналитики пришли к следующим выводам, что на Славянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Столкновения идут по линии Северск — Соледар — Бахмут. Российские оккупанты продолжали наступление восточнее Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск. Силы рф укрепляют территориальный и административный контроль над Северодонецком и Лисичанском.

«Оккупанты продолжали ограниченные и безуспешные атаки к северу от Харькова. Активность украинских партизан нацелена на российские железнодорожные линии вокруг Мелитополя и Токмака. Предоставленные западными партнерами дальнобойные РСЗО HIMARS наделяют Украину новыми и необходимыми военными возможностями», — пишут аналитики.