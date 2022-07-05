ВОЙНА В Украине В МВД могут ужесточить ответственность за нарушение комендантского часа – подробности

2022-07-05 21:30

В Украине могут ужесточить наказание для нарушителей комендантского часа, установленного в условиях военного времени. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Он заявил, что считает необходимостью введения административной ответственности за нарушение комендантского часа.

По словам Монастырского, не все украинцы соблюдают условия комендантского часа, которые являются вопросом безопасности граждан и мерой, необходимой для борьбы с диверсионными группами врага, а также для содействия выполнению задач ВСУ.

«Я еще раз напомню, что комендантский час сегодня — требование времени и это не прихоть кого-либо, чтобы ограничить передвижение людей. Это вопрос противодействия ДРГ, это и вопрос перемещения чувствительных грузов, осуществляемых именно во время комендантского времени, это и вопрос безопасности на улице, которая сегодня нуждается именно в таких мерах. Поэтому, я обращаюсь ко всем гражданам с тем, что нужно выполнять требования, которые предусмотрены в каждом регионе отдельно. Они устанавливаются с согласованием с местными властями и такие правила нужно однозначно соблюдать», – отметил министр.

Монастырский призвал граждан придерживаться комендантского часа, предусмотренного в областях Украины.

«Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь идет об административной ответственности», – заявил он.

В мае в парламенте был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению административной ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения». Им предусмотрено предупреждение или штраф за нарушение комендантского часа.