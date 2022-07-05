ВОЙНА В Украине США передадут Украине ракетные комплексы NASAMS, которые помогут закрыть небо, — Резников

2022-07-05 22:00

 

Белый дом утвердил решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодарю Джо Байдена и своего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины, а именно - решение о поставках NASAMS Украине. Это увеличивает наши возможности по защите земли и неба. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы", — прокомментировал глава Минобороны.

Отметим, что украинские официальные лица неоднократно запрашивали у США именно систему NASAMS.

NASAMS — мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности. ЗРК стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.

NASAMS войдет в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.

Эта сумма включает 770 млн долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн. долларов.

Ранее, 30 июня, президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

 

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