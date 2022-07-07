ВОЙНА В Украине видео В Украине планируют ставить на воинский учет через приложение "Дія" - стали известны детали

2022-07-07 08:26

В Минобороны планируют цифровизировать военный учет через "Дію", — сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

“У нас есть всеобщая политика государства – это "страна в смартфоне". И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дії".

По словам Мотузяника, в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

Напомним, ранее была обнародована пошаговая видеоинструкция, как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія.