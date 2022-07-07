В Минобороны планируют цифровизировать военный учет через "Дію", — сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
“У нас есть всеобщая политика государства – это "страна в смартфоне". И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дії".
По словам Мотузяника, в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.
Напомним, ранее была обнародована пошаговая видеоинструкция, как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія.