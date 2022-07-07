ВОЙНА В Украине фото + видео ВСУ уничтожают один склад за другим, у оккупантов паника: "Массово оставляют базы"

2022-07-07 20:00


После уничтожения ВСУ военных объектов оккупантов из высокоточного оружия на временно оккупированной территории Запорожской области в армии оккупанта началась паника.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ .«Орки массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники мордора, опасаясь новых ударов дяди "Ленд Лиза". Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ рашки с задачей провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих московии, покинувших места дислокации подразделений», - сообщили в СтратКоме.

Тем временем в Сети появились кадры нового мощного пожара в Донецке. По неподтвержденным данным, ВСУ нанесли удар по очередному складу боеприпасов.

 

Ранее сообщалось, что всего за 9 дней российские военные потеряли 11 складов с военной техникой. Эти склады находились на временно оккупированной территории Украины.

Так, под удар ВСУ попали склады оккупантов в Макеевке, Херсоне, Кадиевке, Снежном, Попасной, Мелитополе и в других городах.

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