После уничтожения ВСУ военных объектов оккупантов из высокоточного оружия на временно оккупированной территории Запорожской области в армии оккупанта началась паника.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ .«Орки массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники мордора, опасаясь новых ударов дяди "Ленд Лиза". Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ рашки с задачей провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих московии, покинувших места дислокации подразделений», - сообщили в СтратКоме.
Тем временем в Сети появились кадры нового мощного пожара в Донецке. По неподтвержденным данным, ВСУ нанесли удар по очередному складу боеприпасов.
Ранее сообщалось, что всего за 9 дней российские военные потеряли 11 складов с военной техникой. Эти склады находились на временно оккупированной территории Украины.
Так, под удар ВСУ попали склады оккупантов в Макеевке, Херсоне, Кадиевке, Снежном, Попасной, Мелитополе и в других городах.