ВОЙНА В Украине видео Оккупанты сильно запаниковали после мощного удара ВСУ по Херсонщине

2022-07-12 10:25

Перехват разговора оккупантов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 двухсотых", - говорит оккупант своему другу.

Также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

Напомним, ночью украинские военные нанесли удар по позициям рашистов в Таврийске Херсонской области. Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО.