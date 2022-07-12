ВОЙНА В Украине видео После случайной самоликвидации саперов оккупанты заманивают мариупольцев разбирать завалы Азовстали

2022-07-12 12:27

В связи со случайной самоликвидацией группы рашистов-саперов в минувший уикенд, на ММК им. Ильича и Азовстали оккупанты получили команду - разбор и "расчистку" заводов проводить исключительно мариупольцами.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Для активизации и увеличения мариупольцев на этих работах предоставлена ​​команда распространять сплетни, что "завод купили китайцы", мол, сейчас работаете бесплатно, чтобы они могли начать работу и сразу всех, кто был на завалах, берут на высокую зарплату. Россияне больше к процессу разминирования вовлечены не будут для сохранения личного состава", - говорится в сообщении.

Переводя на человеческий язык - мариупольцев просто не жалко, а специалистов из российской армии и МЧС нужно беречь, - объяснил Андрющенко.

Он призывает жителей города ни в коем случае не соглашаться на такие работы.

"Все обещания - лживые, а цель одна - использование вас в качестве бесплатной рабочей силы, которую не жалко", - написал Андрющенко.