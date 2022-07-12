ВОЙНА В Украине видео После случайной самоликвидации саперов оккупанты заманивают мариупольцев разбирать завалы Азовстали

2022-07-12 12:27

В связи со случайной самоликвидацией группы рашистов-саперов в минувший уикенд, на ММК им. Ильича и Азовстали оккупанты получили команду - разбор и "расчистку" заводов проводить исключительно мариупольцами.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Для активизации и увеличения мариупольцев на этих работах предоставлена ​​команда распространять сплетни, что "завод купили китайцы", мол, сейчас работаете бесплатно, чтобы они могли начать работу и сразу всех, кто был на завалах, берут на высокую зарплату. Россияне больше к процессу разминирования вовлечены не будут для сохранения личного состава", - говорится в сообщении.

Переводя на человеческий язык - мариупольцев просто не жалко, а специалистов из российской армии и МЧС нужно беречь, - объяснил Андрющенко.

Он призывает жителей города ни в коем случае не соглашаться на такие работы.

"Все обещания - лживые, а цель одна - использование вас в качестве бесплатной рабочей силы, которую не жалко", - написал Андрющенко.

subscriber subscriber

Еще по теме

Восстановление Мариуполя будет стоить более 14 млрд долларов

2022-07-08 19:31

Возле Мариуполя подорвался на мине и затонул десантный корабль оккупантов

2022-07-04 14:31

фото В Києві розпочався марафон культурних подій, присвячений Маріуполю

2022-06-23 08:26

видео В Мариуполе оккупанты выкапывают тела погибших граждан и тракторами вывозят в братские могилы

2022-06-21 14:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Трофейный комплекс Панцирь-С1 уже уничтожил первую вражескую цель

2022-07-12 13:35

видео После случайной самоликвидации саперов оккупанты заманивают мариупольцев разбирать завалы Азовстали

2022-07-12 12:27

Нидерланды передадут Киеву самое современное тяжелое оружие - премьер Марк Рютте уже подтвердил

2022-07-12 11:33

видео Оккупанты сильно запаниковали после мощного удара ВСУ по Херсонщине

2022-07-12 10:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Трофейный комплекс Панцирь-С1 уже уничтожил первую вражескую цель 2022-07-12 13:35
видео После случайной самоликвидации саперов оккупанты заманивают мариупольцев разбирать завалы Азовстали 2022-07-12 12:27
Нидерланды передадут Киеву самое современное тяжелое оружие - премьер Марк Рютте уже подтвердил 2022-07-12 11:33
видео Оккупанты сильно запаниковали после мощного удара ВСУ по Херсонщине 2022-07-12 10:25