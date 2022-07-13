ВОЙНА В Украине Испания может передать Украине танки Leopard и бронетранспортерыM113

2022-07-13 08:24

Министерство обороны Испании открыто для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и двадцати бронетранспортеров M113, которые находятся на хранении. Об этом сообщило издание Infodefensa со ссылкой на источники.

В настоящее время изучается вопрос передачи военной техники, "как хранящейся и неиспользуемой, так и неактивной" в ответ на неоднократные запросы Киева, вызванные военной агрессией москвы.

Отмечается, что как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство будет финансировать их обновление и модернизацию за счет средств Европейского фонда мира ЕС.

Для этого необходимо будет подписать контракты с испанскими компаниями.

По предварительным данным, стоимость операции составит от 5 до 15 миллионов евро с учетом ремонта и транспортировки, а также обучения экипажей. Эта сумма не включает плату за саму технику, которая будет подарена Мадридом или продана по символической цене.