Министерство обороны Испании открыто для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и двадцати бронетранспортеров M113, которые находятся на хранении. Об этом сообщило издание Infodefensa со ссылкой на источники.
В настоящее время изучается вопрос передачи военной техники, "как хранящейся и неиспользуемой, так и неактивной" в ответ на неоднократные запросы Киева, вызванные военной агрессией москвы.
Отмечается, что как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство будет финансировать их обновление и модернизацию за счет средств Европейского фонда мира ЕС.
Для этого необходимо будет подписать контракты с испанскими компаниями.
По предварительным данным, стоимость операции составит от 5 до 15 миллионов евро с учетом ремонта и транспортировки, а также обучения экипажей. Эта сумма не включает плату за саму технику, которая будет подарена Мадридом или продана по символической цене.