ВОЙНА В Украине Названо точное число росийских кибератак на украинскую инфраструктуру

2022-07-14 10:27

Хакеры-рашисты продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские цели.

"В первом полугодии Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала 1350 кибератак", - уточнили в ведомстве.

Чаще всего российские хакеры атаковали государственные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический сектор, финансовый сектор, коммерческий сектор, телеком-сектор, транспортную отрасль.

Наиболее распространенными типами кибератак были:

вредоносный программный код

вмешательство

попытки вмешательства

нарушение уязвимостей информации

нарушение доступности

вредное (обидное) содержимое

известная уязвимость

мошенничество

Ранее в Google сообщили, что оркостан использует атаки в интернете и распространяет дезинформацию для оправдания насилия в войне против Украины.