ВОЙНА В Украине Названо точное число росийских кибератак на украинскую инфраструктуру

2022-07-14 10:27

Хакеры-рашисты продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские цели. 

"В первом полугодии Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала 1350 кибератак", - уточнили в ведомстве.

Чаще всего российские хакеры атаковали государственные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический сектор, финансовый сектор, коммерческий сектор, телеком-сектор, транспортную отрасль.

Наиболее распространенными типами кибератак были:

  • вредоносный программный код
  • вмешательство
  • попытки вмешательства
  • нарушение уязвимостей информации
  • нарушение доступности
  • вредное (обидное) содержимое
  • известная уязвимость
  • мошенничество

Ранее в Google сообщили, что оркостан использует атаки в интернете и распространяет дезинформацию для оправдания насилия в войне против Украины.

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Британская разведка назвала города, которые остаются основными целями войск роССии 2022-07-13 21:30