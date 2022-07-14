Названо точное число росийских кибератак на украинскую инфраструктуру

Хакеры-рашисты продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские цели.
"В первом полугодии Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала 1350 кибератак", - уточнили в ведомстве.
Чаще всего российские хакеры атаковали государственные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический сектор, финансовый сектор, коммерческий сектор, телеком-сектор, транспортную отрасль.
Наиболее распространенными типами кибератак были:
Ранее в Google сообщили, что оркостан использует атаки в интернете и распространяет дезинформацию для оправдания насилия в войне против Украины.