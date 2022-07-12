ВОЙНА В Украине Северск, Бахмут и Славянск. рф сосредоточила войска для наступления на Донбассе — карта

2022-07-12 19:30

 

Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, количество батальонно-тактических групп россиян в Донецкой области "очень значительно". Точную цифру чиновник отказался называть, заявив, что это будет некорректно.

Он отметил, что основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины.

"ВСУ также держат оборону в Марьинке, Красногоровке и Авдеевке. Обстрелы линии фронта и попытки штурмов продолжаются круглосуточно, однако успехов противник не имеет и отходит на ранее занятые позиции с потерями. Трасса Харьков—Донецк важна для продвижения противника, однако захватить ее ему не удалось, и я уверен, что не удастся", — сказал Кириленко.

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