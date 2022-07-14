ВОЙНА В Украине видео Земля вздрогнет! Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге Украины

2022-07-14 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, заявил министр обороны Алексей Резников.

Президент поручил высшему военному руководству разработать планы по освобождению временно захваченных территорий, поскольку те которые имеют жизненно важное значение для экономики страны, сказал Резников в интервью The Sunday Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у россии", - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

 

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