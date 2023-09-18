ВОЙНА В Украине ВСУ подняли флаг Украины еще над одним населенным пунктом Донбасса

2023-09-18 15:39

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил 2-й механизированный батальон 3-й ОШБр на своем Telegram-канале и выложил фотоснимки.

"Поселок, хоть и был освобожден бойцами 3 ОШБР, но теперь он находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в бригаде отметили, что поднять украинский флаг здесь было важно, поскольку "это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ".

"Задачу выполнили бойцы 2-го механизированного батальона", - подытожила 3-я ОШБР.

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