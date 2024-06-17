Политика Деоккупация Запорожской АЭС после саммита мира стала ближе, - Зеленский

2024-06-17 22:15

Украина приблизилась к деоккупации ЗАЭС после Глобального саммита мира. Освобождение крупнейшей атомной электростанции в Европе будет происходить дипломатическим путем.

Об заявил президент Украины Владимир Зеленский после официальной части пресс-конференции по итогам саммита мира.

По словам главы Украинского государства, в ходе Глобального саммита мира страны признали - должна состояться деоккупация Запорожской АЭС дипломатическим путем. Для этого, по словам президента, будут проведены специальные встречи.

"Будем встречаться на платформе одного из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и выписываться будет план", - рассказал Зеленский.

Отметим, что совместное коммюнике саммита мира предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ. В первом пункте общей позиции говорится о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.

К слову, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвовал в саммите несмотря на то, что одним из трех главных вопросов на конференции была ядерная безопасность.