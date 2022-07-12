ВОЙНА В Украине ВСУ "жестко подавили" штурм под Харьковом и отогнали роССиян под Славянском – Генштаб

2022-07-12 20:30

Украинские военные подавили попытку штурма армии России на Харьковском направлении и отогнали оккупантов назад на Славянском. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Север

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – без особых изменений РФ обстреляла из реактивной артиллерии район Старикового Сумской области.

Харьковское направление

РФ била из артиллерии и РСЗО в районах Харькова, Российских Тишек, Безруков, Дементиевки, Лесного, Слатино, Прудянки, Золочева. Украинские военные "жестко подавили" попытку штурма в направлении Дементиевки.

Донбасс

Славянское направление – враг продолжал штурмовые действия для улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все они были неудачными, украинские защитники отогнали оккупантов назад. Также РФ из артиллерии и РСЗО била по ряду населенных пунктов, нанесла авиаудар возле Серебрянки.

Бахмутское – РФ пытается улучшить тактическое положение, систематически ведет огонь вдоль линии столкновения, применяет штурмовую и армейскую авиацию, в отдельных районах проводит фортификационное оборудование передовых позиций.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское – россияне обстреливали из артиллерии районы ряда населенных пунктов, нанесли авиаудар возле Новоандреевки парой самолетов Су-25.

Юг

Южнобужское – армия РФ сосредоточила усилия на удержании занятых позиций и недопущении наступления украинских военных. Для сковывания украинцев оккупанты вели обстрел в районе ряда населенных пунктов. Также РФ нанесла авиаудар у Заречного. В море – один носитель крылатых ракет "Калибр".