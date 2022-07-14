ВОЙНА В Украине Украина официально присоединилась к программе сотрудничества армий стран НАТО

2022-07-14 15:37

Украина присоединилась к многосторонней программе взаимосовместимости (MIP), которая занимается реализацией технологического сотрудничества вооруженных сил стран Альянса. 

Теперь наша страна может совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО по взаимодействию систем боевого управления и смежных стандартов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил: "У Украины есть мощный ИТ потенциал и достойный союзник НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности"

Это пока конечнео не полноправное вступление в НАТО, но приятно:-) Флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP.

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