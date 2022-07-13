ВОЙНА В Украине Массовое пьянство оккупантов и провал "очередного" наступления: последние данные с передовой

2022-07-13 19:00



Начались сто сороковые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Как сообщает Politeka.net ссылкой на Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил республики беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники.

Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области беларуси, сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов по Украине.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредотачивают на обороне, ведут обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов.

Штурм в направлении Долгенького и Долина украинские защитники успешно отбили, однако не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания условий для наступления в направлении Изюм - Славянск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, совершал обстрелы, вел воздушную разведку из БПЛА типа "Орлан-10" и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск оккупанты вели артиллерийские обстрелы, нанесли авиационные удары неподалеку от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке наших войск, агрессор вел артиллерийский огонь.

Также в Генштабе отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.

Между тем Институт изучения войны констатирует, что силы России провалили наступление к северу от Славянска и Харькова и к востоку от Северска.

ВСУ интенсивно и точно бьют по составам России с боеприпасами на юге.