ВОЙНА В Украине "Нулевую" растаможку хотят вернуть, но с рядом ограничений: что предлагают

2022-07-14 22:00

 

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали два новых законопроекта, касающихся возвращения "нулевой" растаможки для автомобилей. Срок действия льготных условий растаможки хотят закрепить на период действия военного положения и на два года после его окончания.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

В законопроектах предполагается, что освободить от уплаты пошлины, НДС и акциза нужно следующие категории:

 
  • участников боевых действий, принимавших участие в сдерживании агрессии РФ, а также членов семей погибших военнослужащих;
  • физических лиц, потерявших автомобили в результате действий оккупантов;
  • фирм, чьи транспортные средства уничтожены в результате вооруженной агрессии.

При этом депутаты отметили ограничение для "нулевого" растаможивания:

  • возможность растаможить только одно авто, больше можно только в случае подтверждения факта уничтожения нескольких автомобилей;
  • автомобили должны признать уничтоженными в результате действий войск РФ и быть сняты с учета;
  • стоимость машины не должна превышать 375 размеров минимальной заработной платы (около 2,5 млн грн);
  • запрет продаж и даже нотариальной доверенности в течение 5 лет после регистрации авто, иначе нужно будет внести таможенные платежи в полном объеме.

12 июля на сайте парламента зарегистрировали законопроект №7554, в котором предлагается освободить от НДС ввоз в Украину авто на нужды ВСУ.

Также 8 июля депутаты зарегистрировали проекты законов №7533 и №7534, которые инициируют внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодекс относительно завершения льгот по налогообложению транспортных средств: документы позволяют растаможить авто тем, кто не успел это сделать во время действия "нулевого" растаможивания.

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