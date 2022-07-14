"Нулевую" растаможку хотят вернуть, но с рядом ограничений: что предлагают

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали два новых законопроекта, касающихся возвращения "нулевой" растаможки для автомобилей. Срок действия льготных условий растаможки хотят закрепить на период действия военного положения и на два года после его окончания.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.
В законопроектах предполагается, что освободить от уплаты пошлины, НДС и акциза нужно следующие категории:
При этом депутаты отметили ограничение для "нулевого" растаможивания:
12 июля на сайте парламента зарегистрировали законопроект №7554, в котором предлагается освободить от НДС ввоз в Украину авто на нужды ВСУ.
Также 8 июля депутаты зарегистрировали проекты законов №7533 и №7534, которые инициируют внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодекс относительно завершения льгот по налогообложению транспортных средств: документы позволяют растаможить авто тем, кто не успел это сделать во время действия "нулевого" растаможивания.