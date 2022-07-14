ВОЙНА В Украине Украина ведет переговоры с США о ракетах к HIMARS большей дальности – Вениславский

2022-07-14 19:00

Украина ведет переговоры с США о предоставлении ракет к HIMARS большей дальности. Об этом в эфире телемарафона сказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

"На всех уровнях наша власть ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет к HIMARS большей дальности", – сказал он.

Вениславский сказал, что сейчас Украина использует боеприпасы, которые бьют на расстояние до 70 км. В то же время некоторые боеприпасы к HIMARS, в зависимости от модификации, способны поражать цель на расстоянии в 300 км.

"Я думаю, что есть все шансы пробить эту брешь и получить ракеты более дальнего действия", – сказал Вениславский.