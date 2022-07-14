ВОЙНА В Украине За неделю HIMARS нанесли 50 ударов без единого промаха – Арестович

2022-07-14 16:00


HIMARS, которые нам предоставили западные партнеры, уже наделали много проблем российским оккупантам. Их склады с боеприпасами пылают один за другим, из-за чего враг начинает паниковать.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексий Арестович заявил в эфире "Фейгин Live", передает Укринформ.

По его словам, предоставленные партнерами HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя. Только за сутки ВСУ нанесли удары по складам с боекомплектами в так называемых "лнр" и "днр", непосредственно в Донецке, а также в Новой Каховке, селе Прилесном Херсонской области и других местах. Также нашим героям удалось классно попасть во врага в Луганске, где он додумался разместить свой личный состав в нашей части.

"В общей сложности за неделю ВСУ нанесли более 50 ударов, и все они результативны, ни одного промаха. В их разговорах (оккупантов – ред.), которые мы слышим в перехватах, а также по информации разведки, состояние оккупантов близко к панике. Огромные потери, и они не знают, что с этим делать", – рассказал Арестович.

Также он добавил, что потери россиян после работы HIMARS выросли просто колоссально, а новые силы для войны против Украины им набирать очень тяжело.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в пятницу подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 млн долл., включающую, в частности, новые системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы.

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