ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов и сбили два самолета: данные Генштаба

2022-07-14 18:00

ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. Общие потери России в живой силе к утру 14 июля достигли 37 870 человек.

Также за сутки украинские воины сбили два самолета. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки уничтожены также 18 российских танков, 20 ББМ, 1 артиллерийская система, 3 БПЛА и 16 единиц автомобильной техники. Украинские воины 13 июля "приземлили" и 2 вражеских самолета.

Общие боевые потери России в Украине к утру 14 июля составляют:

личного состава – около 37870 (+300) человек

танков ‒ 1667 (+18)

боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20)

артиллерийских систем – 840 (+1)

РСЗО - 247

средств ПВО – 109

самолетов – 219 (+2)

вертолетов – 188

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3)

крылатых ракет – 155

кораблей/катеров - 15

автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16)

специальной техники – 67.

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском направлении.