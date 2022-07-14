ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. Общие потери России в живой силе к утру 14 июля достигли 37 870 человек.
Также за сутки украинские воины сбили два самолета. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.
За прошедшие сутки уничтожены также 18 российских танков, 20 ББМ, 1 артиллерийская система, 3 БПЛА и 16 единиц автомобильной техники. Украинские воины 13 июля "приземлили" и 2 вражеских самолета.
Общие боевые потери России в Украине к утру 14 июля составляют:
личного состава – около 37870 (+300) человек
танков ‒ 1667 (+18)
боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20)
артиллерийских систем – 840 (+1)
РСЗО - 247
средств ПВО – 109
самолетов – 219 (+2)
вертолетов – 188
БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3)
крылатых ракет – 155
кораблей/катеров - 15
автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16)
специальной техники – 67.
Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском направлении.