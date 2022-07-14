ВОЙНА В Украине В рф приказали сформировать "добровольческие батальоны" вместо мобилизации - ISW

2022-07-14 18:30

Аналитики института отмечают, что батальоны могут сформироваться из 34 тысяч вновь прибывших военнослужащих.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также росСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москва, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях формирований и добровольческих подразделений в Тюменской области.

Аналитики института отмечают, что батальоны могут сформироваться из 34 тысяч прибывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

"Вполне возможно, что некоторые субъекты федерации могут отложить или не принять участие в создании батальонов, при этом официальные лица в Волгограде, как сообщается, хранят молчание относительно формирования новых подразделений. Сформированные батальоны сейчас выезжают на полигоны и, вероятно, завершат месячную подготовку до конца августа, но они не будут боеспособными за такой короткий период", - говорится в сообщении.

Также аналитики ISW отмечают, что силы РФ оказывают предпочтение оборонительным операциям на южном направлении, поскольку украинские силы продолжали обстреливать вражеские склады боеприпасов.

Ранее в российских СМИ появилась информация о возможном объявлении Россией войны или мобилизации уже 15 июля.

При этом в украинской разведке считают, что Россия не будет объявлять войну или мобилизацию внутри страны в ближайшее время.