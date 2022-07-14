ВОЙНА В Украине фото + видео роССийские оккупанты ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых, в том числе дети

2022-07-14 12:55

 В Виннице утром произошли взрывы и пожары в результате ракетного удара рашистов по центру города, известно о 12 погибших и 25 раненых. Разумеется, никакого военного объекта в центре города не было и быть не могло. Ракеты прилетели в офисное здание и медицинское учреждение. 

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах, а также глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей Борзов, Нацполиция, ГСЧС.

По разным данным, раздалось то ли два, то ли три-четыре взрыва. Было попадание ракет в районе центра, над городом поднимается дым.

Глава Винницкой области Сергей Борзов в 11:20 подтвердил: "Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется".

4 ракеты над областью сбили силы ПВО, добавил он.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил предварительную информацию: "3 российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и неподалеку жилые дома".

Внимание, ФОТО 18+

В 12:10 полиция сообщила, что 8 человек погибли, 30 – ранены (сначала сообщилось о 2 погибших и 6 раненых). Среди погибших – маленький ребенок.

 

 

 

 

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