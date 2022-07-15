ВОЙНА В Украине Армия в смартфоне: В Украине хотят цифровизировать процедуру взятия на воинский учет

2022-07-15 20:34

В Украине могут цифровизировать отдельные этапы и элементы взятия на воинский учет. В частности, оцифровать могут один из документов.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал информагентству. По его словам, такую инициативу Минобороны выдвинуло в рамках всеобщей политики государства "страна в смартфоне".

"И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере, на первых шагах, частично переведен в цифровой режим", – сказал Мотузяник.

Он уточнил, что в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинцам не будут рассылать повестки в военкоматы через приложение Дия. Информация таких мерах является фейком российских пропагандистских СМИ.