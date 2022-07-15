ВОЙНА В Украине видео Армия Украины освободила 44 населенных пункта в Херсонской области

2022-07-15 08:26

Бойцы украинской армии освободили уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Об этом заявил и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

"Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают.

Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома", - отметил он.

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области украинская армия уничтожила склады боеприпасов и воинскую часть оккупантов. По данным местных жителей, крики и стоны росийских оккупантов были слышны всю ночь. Вероятно, они кричали "Слава Украине" и "паляниця", но из-за постоянных взрывов боеприпасов их слова было слышно неразборчиво.

 

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