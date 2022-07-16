ВОЙНА В Украине Украинцам старше 65 лет начнут доплачивать к пенсии: когда ждать денег

2022-07-16 12:00

 

К концу 2023 года должны закончить внедрение системы базового пенсионного дохода. Так, доплаты пенсионерам расширят также на граждан старше 65 лет и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Стоит отметить, что с 2020 года была введена доплата к пенсиям в размере 500 гривен для пенсионеров старше 80 лет. С октября 2021 года к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет, им доплачивают по 400 гривен.

"Эти мероприятия необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца", – говорит Лазебная.

Отмечается, что базовый пенсионный доход должен быть закреплен на уровне законодательства, а не постановлений правительства. Поэтому в Минсоцполитики наработали необходимый законопроект, который уже одобрен Всемирным банком и Международной организацией труда. В то же время, по словам министра, в будущем необходимо будет внедрять пенсионные накопления, поскольку одних поступлений от ЕСВ сейчас недостаточно для обеспечения пенсионеров.

По словам Лазебной, средние пенсии за год выросли на 17%, или на 660 грн, до 4437 грн на 1 июля за счет индексаций и системы доплат. Тогда как военные пенсии увеличились на 53%, почти до 8900 грн.

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