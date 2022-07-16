ВОЙНА В Украине Добро пожаловать, М270: в Украину поступило дальнобойное американское оружие

2022-07-16 10:30

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии американского дальнобойного вооружения — реактивных систем залпового огня M270. С такой техникой ВСУ усилят свои позиции на фронте.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

«В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу», — отметил Министр обороны.

Универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы – 2 000 метров, максимальная – от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. А тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 км.

M270 применяют для уничтожения закрытых огневых позиций, легко бронированных целей и командных пунктов.

Напомним, в конце июня Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270. А в начале июня Великобритания планировала направить в Украину реактивные системы залпового огня M270, которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.