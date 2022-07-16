ВОЙНА В Украине ВСУ «демилитаризировали» еще два штурмовика оккупантов в Запорожской области

2022-07-16 14:00

В Запорожской области украинские военные, сотрудничая с СБУ, поразили два вражеских самолета. Пос словам военных – «демилитаризация» оккупантов прошла успешно.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК», — сообщили в ведомстве.

Один Су-25 ликвидирован, второй – поражен.

По информации военных, сбитый самолет упал на неподконтрольную Украине территорию.

Как добавили в СБУ, недавно спецназовцы также уничтожили четыре БМП, один БТР и склад боекомплекта.