ВОЙНА В Украине видео Зеленский назвал главную цель террора со стороны оккупантов

2022-07-16 17:00

 

Украина постепенно становится сильнее, потому цель террора со стороны оккупантов очень проста – давить на общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Глава государства также попросил не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По его словам, соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Он также отметил, что Украина придет к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться.

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