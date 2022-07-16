ВОЙНА В Украине Арестович сказал, как остановить "ракетное безумие" рф

2022-07-16 18:00

Против страны-агрессора нужно вводить больше санкций, а Украине предоставлять больше вооружения, подчеркнул советник.

Массированные ракетные удары России по Украине можно остановить международным давлением. Таким мнением поделился советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в пятницу, 18 июля.

"Надо вышибать Россию из ООН, присвоить агрессору статус "государство - спонсор терроризма", больше санкций, больше вооружения", - уточнил он.

При этом представитель ОП отметил, что ВСУ ответят на действия захватчиков американскими реактивными системами залпового огня MLRS M270, которые поступили в Украину.

"Приехали М270, приятное количество. Каждая ракета программируется отдельно - очень точные. США выделили 1 млрд помощи на Украину - 500 млн пойдет на закупку важных боеприпасов, 100 млн на подготовку летчиков F-15 и F-16. Десять F-16, это как сто HIMARS примерно. Польша собирается передать 232 танков", - добавил советник.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия увеличивает число обстрелов украинских городов, поскольку понимает, что Украина становится сильнее.