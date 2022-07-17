ВОЙНА В Украине путин приказал войскам захватить Харьков и область — ISW

2022-07-17 10:00

 

Путин никак не может унять свои аппетиты в отношении Украины.

Он планировал захватить Харьковскую область.

Об этом говорится в ежедневном отчете ISW.

Отмечается, что российский диктатор приказал своим войскам полностью захватить Харьковскую область.

"ВС России должны взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха России в таких усилиях, такой приказ отдал Путин", — сообщает ISW в своем ежедневном отчете.

Напомним, что глава Кремля готов перекрыть газовый вентиль, а на европейском газовом рынке будет определенный дефицит, поэтому в странах ЕС уже начали подготовку к зимовке без голубого топлива из России.

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