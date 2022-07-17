ВОЙНА В Украине Прекращение оккупантами «оперативной паузы» вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак — ISW

2022-07-17 11:00

 

Прекращение «оперативная пауза» российских войск вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине. В то же время, наземные штурмы, сосредоточенные на направлениях Славянск-Сиверск-Бахмут, продолжатся.

Об этом пишет Институт изучения войны ISW).

Министерство обороны России объявило, что русский «оперативная пауза» завершилась 16 июля.

16 июля министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Южной группой генералу армии Сергею Суровикину и командующему Центральной группой генерал-полковнику Александру Лапину усилить наступательные действия по всем направлениям, но темпы возобновления российского наступления, вероятно, будут колебаться в ближайшее время.

16 июля российские войска совершили меньше наземных ударов по всем направлениям, чем 15 июля, но усилили артиллерийские и ракетные удары.

Шойгу указал, что Суровикин и Лапин будут продолжать командовать силами на восточном направлении, хотя концентрация сил такого размера требует всего одного командующего высоким уровнем. Аналитики отмечают, что двойное командование операциями на очень небольшой территории может помешать дальнейшим операциям России.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях

2022-07-16 15:00

ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов и сбили два самолета: данные Генштаба

2022-07-14 18:00

Оккупанты отошли: ВСУ отбили атаки врага на нескольких направлениях

2022-07-14 16:30

фото В NASA показали вид линии фронта в Украине из космоса

2022-07-10 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

По оккупированному Алчевску нанесли удары с HIMARS – росСМИ

2022-07-17 13:30

Два села на Луганщине остаются под контролем ВСУ, врага выбивали уже несколько раз, – Гайдай

2022-07-17 13:00

Большая игра: Китай уличили в оказании военной помощи роССии

2022-07-17 12:30

В рф не могут решить, какой генерал главнее: командование войной оказалось под угрозой

2022-07-17 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

По оккупированному Алчевску нанесли удары с HIMARS – росСМИ 2022-07-17 13:30
Два села на Луганщине остаются под контролем ВСУ, врага выбивали уже несколько раз, – Гайдай 2022-07-17 13:00
Большая игра: Китай уличили в оказании военной помощи роССии 2022-07-17 12:30
В рф не могут решить, какой генерал главнее: командование войной оказалось под угрозой 2022-07-17 12:00