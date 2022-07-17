ВОЙНА В Украине Работа HIMARS: в Лазурном горит и взрывается очередной склад и база оккупантов

2022-07-17 09:30

В Херсонской области украинские военные уничтожили российский склад и базу оккупантов, которые они обустроили у моря. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ влупили по оккупантам в Лазурном. В результате взрыва началась детонация боеприпасов.

"Утро не утро без жаренной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". На этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного фронта. По предварительным данным известно, что там была база орков и после сильного взрыва скорей всего началась детонация бк. Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго. ВСУ - это еще те "кайфоломы" для оккупантов", - говорится в сообщении.