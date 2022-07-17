ВОЙНА В Украине ВСУ успешно уничтожили склад боеприпасов и базу оккупантов: названы пораженные цели

2022-07-17 10:30

 

Украинские военные за день поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Так, близ Тореза в Чистяковом была уничтожена база российских военных. В Скарговке Луганской области точным ударом ВСУ разбили очередной склад с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки касаемо дальнобойных ракет для американской РСЗО.

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