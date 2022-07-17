ВОЙНА В Украине Зонтик для Украины: ВСУ получат две батареи системы ПВО NASAMS

2022-07-17 11:30

Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью радио «Новое время».

«Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди», – сказал Игнат.

Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.

«Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а и определенные машины для зарядки, для обнаружения целей и для обслуживания комплексов», – сказал спикер командования ВС ВСУ.

Он отметил, что мощности производителей не безграничны и поставка систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину «не быстрый процесс».

«Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня», – сказал Игнат.

Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

Батарея NASAMS третьего поколения включает в себя шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах, а также трехколесную высокомобильную пусковую установку.