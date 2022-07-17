ВОЙНА В Украине Большая игра: Китай уличили в оказании военной помощи роССии

2022-07-17 12:30

 

Китайские компании продают россии товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины. Это подрывает усилия Запада по попыткам остановить военные действия москвы.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Только за первые пять месяцев текущего года поставки микросхем Китая в россию выросли вдвое. Также, экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления металлического алюминия и производства оружия, вырос в 400 раз.

Увеличение экспорта произошло после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Рост стоимости экспорта можно также объяснить инфляцией, однако многие китайские компании продолжают торговлю со страной-оккупантом.

Несмотря на то, что китайский экспорт в россию и составляет лишь небольшую часть общего объема экспорта, однако это продолжает вызывать беспокойство у Запада.

«Наше правительство и наше национальное руководство с 24 февраля ясно дали понять, что Китай не должен оказывать материальную, экономическую и военную поддержку россии в этой войне», — заявил посол США в Китае Николас Бернс на прошлой неделе.

Китайские официальные лица, со своей стороны, заявляют, что их страна не продает оружие москве, а общий экспорт в россию существенно сократился, поскольку многие китайские компании опасаются конфликтов с США.

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