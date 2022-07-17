ВОЙНА В Украине Жителей Сум и Белополья призвали к эвакуации – что известно

2022-07-17 17:00

 

Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал жителям города покинуть его на время. Также власти призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться. Думаю, что в эти дни нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом», — сказал Лысенко.

Такую же рекомендацию дал и городской голова Белополья Юрий Зарко.

«Уважаемые белопольцы! Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!» — написал он в Facebook.

Накануне председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил, что на границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества российских войск для проведения вторжения.

«Есть у них одиночные, бродячие подразделения, которые передвигаются вдоль границы и обстреливают нашу территорию. Периодически прибывает техника к границе Сумской области. Они выгружаются в приграничных территориях России и далее следуют в сторону Харьковской, Луганской областей. В последнее время все меньше наблюдается таких событий», – сообщил Живицкий.

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