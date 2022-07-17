ВОЙНА В Украине По оккупированному Алчевску нанесли удары с HIMARS – росСМИ

2022-07-17 13:30

 

РосСМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар с реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупированному городу Алчевск в Луганской области.

Источник: Интерфакс.ru со ссылкой на сообщение представительства так называемой "ЛНР" в СЦКК.

Дословно: "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)".

Напомним: После взрывов в Луганске в так называемой "ЛНР" заявили, что украинская армия нанесла удар по воинской части вражеской ПВО.

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