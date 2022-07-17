ВОЙНА В Украине Везут призывников на КАМАЗах: мимо Мариуполя фиксируют движение роССийской военной техники

2022-07-17 22:00

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что мимо Мариуполя фиксируют движение рашистской военной техники, на КАМАЗах свозят призывников.

Детали

Андрющенко сообщает, что за прошедшие сутки через город двигалась большая колонна военной техники до 100 единиц в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, которые часть людей восприняла за танки. Также большое количество БТРов.

Кроме того, по приграничным с Запорожской областью селам Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество российских солдат, завезенных КАМАЗами. Расселяются преимущественно в помещениях школ.

Цитата

“Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву.

С учетом заявления сергея шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорое превращение оккупантов в удобрение”, – написал Андрющенко в Telegram.