ВОЙНА В Украине Все нюансы мобилизации и вручения повесток в Украине - разъяснение сециалиста

2022-07-18 14:31

Pазъяснения по поводу мобилизации и повесток от главы управления персонала штаба Командования СВ ВСУ Романа Горбача.

▪️Раздача повесток – не призыв. В 90% случаев они выдаются, чтобы уточнить данные военнообязанного.

▪️В/Ч комплектуются территориально: если в западных регионах «‎больше народу» – там больше и повесток.

▪️Раздача повесток может проходить в любом месте, которое не запрещено законом (по факту, почти везде).

▪️Не всех добровольцев мобилизуют. Армии нужны специалисты, а не те, кто хочет, но ничего не умеет.

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ВОЙНА В Украине

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КАРТА В сети показали, куда могли бы достать ракеты ATACMS с дальностью 300 км 2022-07-18 17:30
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