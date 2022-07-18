ВОЙНА В Украине "Оккупанты в отпуск не идут": Литва призвала ЕС предоставить Украине больше оружия

2022-07-18 16:00

Поскольку Брюссель уходит на каникулы, это хорошая возможность напомнить, что российские войска не планируют брать отпуск для дальнейших атак на Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По его словам, из-за этого западные страны, особенно те, которые имеют мощную военную промышленность, должны направить больше оружия украинским силам, поскольку это единственный способ остановить российское наступление.

"Если что и нужно продолжать, так это поставки оружия", - сказал Ландсбергис.

Министр также подчеркнул, что сообщество должно оказывать Киеву большую финансовую поддержку.

Напомним, ранее правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.