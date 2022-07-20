ВОЙНА В Украине документ Как украинцам зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье

2022-07-20 08:24

Правительством, в частности, установлены: потери жилищного фонда и объектов жилищно – коммунального хозяйства – направление, включающее потери жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, дачных и садовых домов, фактические расходы , предпринятые для их восстановления.

Основные показатели, которые будут оцениваться при определении ущерба:

стоимость разрушенного и поврежденного жилья, нуждающегося в восстановлении; фактические расходы, произведенные для восстановления поврежденного жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства; фактические расходы на осуществление денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации; стоимость разрушенных и поврежденных объектов малоэтажного жилищного строительства, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части; стоимость разрушенных и поврежденных объектов незавершенного жилищного строительства.

Определение объема ущерба, причиненного Украине, будет осуществляться в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства развития общин и территорий Украины по согласованию с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.